В то же время Украина официально до сих пор не подтверждает, что именно украинские войска действуют в Курской области.

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Украина имеет право на самооборону

Politico пишет, что через четыре дня после начала активных боевых действий в Курской области нет никаких признаков того, что западные союзники "оказывают давление на Киев, чтобы он разрядил ситуацию".

Украина имеет право на самооборону, закрепленное международным правом. Это не ограничивается ее собственной территорией,

– заявил немецкий МИД

Издание также указывает на то, что многие политики из оппозиционной партии Германии – Христианско-демократический союз – также прямо поддержали наступление. Там считают, что вполне законно наносить удары по "базовым зонам" в России оружием, подаренным Германией.

"Вопрос о том, идет ли речь о западном оружии, не возникает, потому что после отправки оно становится украинским", – сказал топ-политик ХДС Родерих Кизеветтер.