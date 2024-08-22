Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневной военной сводке на 24 Канале рассказал, что в Климово и Клинцах когда-то были аэродромы, которые сейчас превратили в военные базы.

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Прорыв на Брянщину

Свитан отметил, что вполне вероятен заход некоторых частей СОУ на территорию Брянщины. Там россияне собрали технику и личный состав для возможной атаки на Чернигов. Поэтому операцию по типу курской может обезопасить этот регион.

Климово россияне используют, как вертолетную площадку. Клинцовская база имеет большое количество российских войск. Такая же ситуация здесь, как была перед их атакой на Волчанск и такая же группировка, что была собрана в Судже,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Удар по Волгоградскому аэродрому

По словам летчика-инструктора, СОУ прекрасно поразили аэродром в Волгоградской области. Там базировались разведывательные самолеты Су-24 и бомбардировщики Су-24. То есть, это фронтовая авиация. Пока Украина дождется разрешения бить западным оружием по России, наши БпЛА отминусовали еще один объект.

"Хороший улов для СОУ – уничтожить и склад, и после вторичной детонации – самолеты. Они 100% поражены, потому что разлет осколков от 1,5 до 2 километров. Возможно, даже и больше. Мы отминусовали еще один аэродром. Наши БпЛА, хоть пока и в малом количестве, задачи выполняют", – подчеркнул военный эксперт.