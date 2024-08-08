В компании ответили, когда возобновят работу железнодорожные станции в Курской области. Об этом Укрзализныця написала в комментарии на сообщение украинского военнослужащего Александра Рудоманова.

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Какой была реакция Укрзализныци

В своей заметке Рудоманов выразил свое недовольство из-за того, что станции не успели начать работать, а уже ограничили высадку и посадку пассажиров.

"Укрзализныця, как так? Не успели начать работать, так ограничили высадку/посадку пассажиров! Позор!", – написал военный.

В ответ на это Укрзализныця опубликовала ироничный комментарий.

Поздравляем, господин Александр! Вокзалы на станциях Суджа, Коренево и Псел (Курская область России) временно закрыты для гостей и местных жителей из соображений безопасности. Эта мера принята в связи с нестабильной обстановкой в регионе, где действия противника продолжаются, и риски для граждан повышены,

– говорится в сообщении компании.

Там добавили, что ВСУ ведут работу по стабилизации ситуации. Вокзалы снова станут доступны для пассажиров после того, как угроза будет устранена. Также в компании отметили, что пассажирам и жителям окрестных населенных пунктов ничего не угрожает, ведь их безопасность "является главным приоритетом".

"Следите за новостями и обновлениями, чтобы быть в курсе восстановления работы вокзалов и возвращения к нормальной жизни", – добавили в Укрзализныце.

К слову, в Укрпочте также "анонсировали" открытие нового отделения в Судже Курской области. Его "планируют" открыть на месте бывшего отделения почты России.