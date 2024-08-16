Замглавы ОП Михаил Подоляк заявил, что относительно наступления на Курщину были "дискуссии между партнерскими силами, только не на публичном уровне".

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Партнеры знали о планах Украины не на публичном уровне

Есть определенные вещи, которые нужно делать с элементом неожиданности, и это должно происходить на местном уровне. Но были дискуссии между партнерскими силами, только не на публичном уровне,

– заявил Подоляк.

Он отметил, что одним из предметов споров между Украиной и НАТО является использование дальнобойного оружия, которое запрещено для наступательных операций против России. И Украина "глубоко расстроена" тем, что не может использовать ракеты большой дальности, в частности Storm Shadow, вглубь России.

Подоляк также рассказал, что во время визита на Даунинг-стрит в первую неделю премьерства сэра Кира Стармера Зеленский попросил разрешения нанести более глубокие удары по России, но получил отказ.

Он выразил уверенность в том, что если бы неофициальный запрет на использование дальнобойного оружия сняли, то ландшафт войны выглядел бы гораздо иначе.