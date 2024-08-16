Заступник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що щодо наступу на Курщину були "дискусії між партнерськими силами, тільки не на публічному рівні".

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Партнери знали про плани України не на публічному рівні

Є певні речі, які потрібно робити з елементом несподіванки, і це має відбуватися на місцевому рівні. Але були дискусії між партнерськими силами, тільки не на публічному рівні,

– заявив Подоляк.

Він зауважив, що одним із предметів суперечок між Україною та НАТО є використання далекобійної зброї, яка заборонена для наступальних операцій проти Росії. І Україна "глибоко засмучена" тим, що не може використовувати ракети великої дальності, зокрема Storm Shadow, вглиб Росії.

Подоляк також розповів, що під час візиту на Даунінг-стріт у перший тиждень прем'єрства сера Кіра Стармера Зеленський попросив дозволу завдати глибших ударів по Росії, але отримав відмову.

Він висловив впевненість у тому, що якби неофіційну заборону на використання далекобійної зброї зняли, то ландшафт війни виглядав би набагато інакше.