Защитники даже опубликовали доказательства – документы оккупантов. Между тем командир "Ахмата" Апти Алаудинов утверждает, что ни один кадыровец якобы не попал в плен.
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Документы пленных кадыровцев
Так, 225 отдельный штурмовой батальон опубликовал ряд документов разбитых кадыровцев. Видно, что все они – офицеры.
Вот доказательства. Сейчас сложно точно определить, кого из бойцов было ликвидировано (визуальное идентификации затруднено состоянием тел), а кто отступил с поля боя, но важно, чтобы люди знали их имена,
– написали в 225 ОШБ.
Документы разбитых кадыровцев / 225 ОШБ
Стоит отметить, что пополнение обменного фонда значительно повышает шансы на возвращение домой наших воинов, находящихся в российском плену.
Недавно в сети также заявилось видео, в котором пленные российские срочники просят обменять их на воинов "Азов".