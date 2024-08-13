Защитники даже опубликовали доказательства – документы оккупантов. Между тем командир "Ахмата" Апти Алаудинов утверждает, что ни один кадыровец якобы не попал в плен.

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Документы пленных кадыровцев

Так, 225 отдельный штурмовой батальон опубликовал ряд документов разбитых кадыровцев. Видно, что все они – офицеры.

Вот доказательства. Сейчас сложно точно определить, кого из бойцов было ликвидировано (визуальное идентификации затруднено состоянием тел), а кто отступил с поля боя, но важно, чтобы люди знали их имена,

– написали в 225 ОШБ.



Документы разбитых кадыровцев / 225 ОШБ

Стоит отметить, что пополнение обменного фонда значительно повышает шансы на возвращение домой наших воинов, находящихся в российском плену.

Недавно в сети также заявилось видео, в котором пленные российские срочники просят обменять их на воинов "Азов".

Обратите внимание. Последний масштабный обмен с защитниками "Азов" состоялся 4 мая 2023 года, когда домой вернули 45 бойцов бригады.