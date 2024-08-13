Захисники навіть опублікували докази – документи окупантів. Тим часом командир "Ахмата" Апті Алаудінов стверджує, що жоден кадировець нібито не потрапив в полон.

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Документи полонених кадировців

Так, 225 окремий штурмовий батальйон опублікував низку документів розбитих кадировців. Видно, що всі вони – офіцери.

Ось докази. Зараз складно точно визначити, кого з бійців було ліквідовано (візуальне ідентифікування ускладнене станом тіл), а хто відступив з поля бою, але важливо, щоб люди знали їх імена,

– написали у 225 ОШБ.



Документи розбитих кадировців / 225 ОШБ

Варто зазначити, що поповнення обмінного фонду значно підвищує шанси на повернення додому наших воїнів, які перебувають у російському полоні.

Нещодавно у мережі також заявилося відео, у якому полонені російські строковики просять обміняти їх на воїнів "Азов".

Зверніть увагу. Останній масштабний обмін з захисниками "Азов" відбувся 4 травня 2023 року, коли додому повернули 45 бійців бригади.