Ле Дриан не увидел ничего нового в том, что обсуждали во время переговоров в Стамбуле. По словам министра, вопросы "все те же".

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Глава МИД Франции отметил, что Владимир Зеленский хочет, чтобы Украина получила гарантию безопасности.

Мы хотим прекращения огня как можно быстрее, но между тем мы продолжим поставлять Украине оборонное, легальное оружие, потому что это необходимо, потому что мы хотим, чтобы война прекратилась.

– подчеркнул Ле Дриан.

Он подчеркнул, что если Россия хочет делать какие-то шаги вперед, она должна снять осаду Мариуполя. В город должны пропустить гуманитарную помощь. Мариупольцам дать возможность свободно передвигаться.

"Это позволило бы нам иметь минимум доверия к российским заявлениям", – заявил министр.

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