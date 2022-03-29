Блинкен предупредил: если Россия думает, что ей удастся подчинить себе Восток или Юг Украины, она только обманывает саму себя. Страна-оккупант должна прекратить огонь и вести переговоры.

Заметьте Пока мы ничего не подписываем вообще, – Арахамия о переговорах с Россией

Пока "реальной серьезности" со стороны России в переговорах США не видят.

Есть то, что Россия говорит, и то, что Россия делает. Мы сосредоточены на последнем,

– заявил Блинкен.

Госсекретарь США подчеркнул, что заявление России о снижении интенсивности боевых действий вокруг Киева может быть его очередной попыткой обмануть людей.

Брифинг украинской делегации после переговоров с Россией: смотрите видео