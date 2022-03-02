Жители 70 государств, включая все европейские, не смогут просмотреть страницы пропагандистского НТВ в YouTube. Правда, пока не был опубликован список всех стран, где заблокирован канал.
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Список всех санкций, введенных против России, за предыдущие сутки можете просмотреть по ссылке.
Как бороться с оккупантом / Инфографика 24 канала
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