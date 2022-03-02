смотри онлайнонлайн
ОБСТРЕЛ ГРАЖДАНСКИХ В ХАРЬКОВЕ ВОЙНА РОССИИ С УКРАИНОЙ ОБСТРЕЛЫ КИЕВА РУССКИЕ ДИВЕРСИИ

Россиянам транслируют признание их солдат из плена: как так получилось

Читати новину українською
Россиянам транслируют признание их солдат из плена: как так получилось - 24 Канал
Кибератака на русские каналы / Скриншот с видео

Россия ведет вероломную войну против Украины, но получает достойное сопротивление. Оккупант не смог захватить ни одного большого украинского города. В то же время против России ведется активная кибервойна.

view count

В результате все россияне были вынуждены смотреть новый контент, информирует 24 канал.

Достойно внимания "Никто не церемонится": в Нетешине поймали и наказали мародера, видео

Кибератака на русские каналы

Сервисы-пираты выключили российские каналы, а вместо них вклеили нарезку о том что сейчас происходит в Украине. Так что по их телевидению показали признание российских военных, попавших в плен в Украине.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм , там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки