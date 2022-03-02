Россиянам транслируют признание их солдат из плена: как так получилось

В результате все россияне были вынуждены смотреть новый контент, информирует 24 канал.

Достойно внимания "Никто не церемонится": в Нетешине поймали и наказали мародера, видео

Кибератака на русские каналы

Сервисы-пираты выключили российские каналы, а вместо них вклеили нарезку о том что сейчас происходит в Украине. Так что по их телевидению показали признание российских военных, попавших в плен в Украине.