Росіянам транслюють зізнання їхніх солдат з полону: як так вийшло

У результаті усі росіяни були вимушені дивитися новий контент, інформує 24 канал.
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Кібератака на російські канали
Сервіси-пірати вимкнули російські канали, а замість них вклеїли нарізку про те, що зараз відбувається в Україні. Тож по їхньому телебаченні показали зізнання російських військових, які потрапили в полон в Україні.
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