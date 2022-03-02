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Росіянам транслюють зізнання їхніх солдат з полону: як так вийшло

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Росіянам транслюють зізнання їхніх солдат з полону: як так вийшло - 24 Канал
Кібератака на російські канали / Скриншот з відео

Росія веде віроломну війну проти України, але отримує гідний опір. Окупант не зміг захопити жодного великого українського міста. Водночас проти Росії ведеться активна кібервійна.

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У результаті усі росіяни були вимушені дивитися новий контент, інформує 24 канал.

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Кібератака на російські канали

Сервіси-пірати вимкнули російські канали, а замість них вклеїли нарізку про те, що зараз відбувається в Україні. Тож по їхньому телебаченні показали зізнання російських військових, які потрапили в полон в Україні.

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