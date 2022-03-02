Росіянам транслюють зізнання їхніх солдат з полону: як так вийшло

У результаті усі росіяни були вимушені дивитися новий контент, інформує 24 канал.

Варте уваги "Ніхто не церемониться": у Нетішині спіймали та покарали мародера, відео

Кібератака на російські канали

Сервіси-пірати вимкнули російські канали, а замість них вклеїли нарізку про те, що зараз відбувається в Україні. Тож по їхньому телебаченні показали зізнання російських військових, які потрапили в полон в Україні.