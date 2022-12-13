13 декабря в 14:00 на Михайловской площади в Киеве прошло прощание с защитником Украины родом из Швеции, сообщает 24 канал.

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Что известно о добровольце Нико

Нико целенаправленно приехал в апреле из Швеции, чтобы стать бок о бок с украинцами в борьбе против российского нашествия. Более того, он подчеркивал, что будет стоять до конца.

Мужчина вызвался стать медиком-добровольцем, чтобы спасать жизнь раненых на фронте. И именно во время эвакуации раненых с "нуля" он погиб из-за столкновения авто с заброшенной боевой машиной пехоты.

Вечная слава тем, кто не будучи украинцами, бросают свою комфортную жизнь и едут к нам. Едут на войну за нашу независимость,

– написала Яна Зинкевич.

Также она сообщила, что Нико не раз бывал на трудных задачах и до рокового дня все всегда проходило идеально. "В нем было и мужество, и спокойствие, и равновесие", – добавила командир батальона.

Прощание с защитником Украины Нико / Фото Валентины Полищук