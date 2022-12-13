13 грудня о 14:00 на Михайлівській площі в Києві відбулося прощання з захисником України родом зі Швеції, повідомляє 24 канал.

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Що відомо про добровольця Ніко

Ніко ціленаправлено приїхав у квітні зі Швеції, щоб стати пліч-о-пліч з українцями у боротьбі проти російської навали. Ба більше, він підкреслював, що стоятиме до кінця.

Чоловік зголосився стати медиком-добровольцем, щоб рятувати життя поранених на фронті. І саме під час евакуації поранених з "нуля" він загинув через зіткнення авто з покинутою бойовою машиною піхоти.

Вічна слава тим, хто, не будучи українцями, кидають своє комфортне життя та їдуть до нас. Їдуть на війну за нашу незалежність,

– написала Яна Зінкевич.

Також вона повідомила, що Ніко не раз бував на важких завданнях і до фатального дня все завжди проходило ідеально. "В ньому була і мужність, і спокій, і рівновага", – додала командир батальйону.

Прощання з захисником України Ніко / Фото Валентини Поліщук