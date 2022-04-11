По данным источников 24 канала в разведке, ярко демонстрирует такое отношение к своим сослуживцам и подчиненным любая прогулка по Буче, Гостомелю, Ирпеню и другим городам, где базировались нелюди. Впрочем, гражданским посещать свои дома крайне опасно, поэтому освобожденные районы Киевщины фактически остаются территорией, где господствуют в основном военные.

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Правоохранители документируют военные преступления, совершенные захватчиками, саперы разминируют и обезвреживают опасные предметы, а бойцы ВСУ и ТРО хоронят тела россиян. Их осталось очень и очень много.

Ехали "крошить укропов", но попали в ад

Одной из бригад, которую путинские военные преступники перебросили под Киев, была 21-я отдельная мотострелковая. Ее еще называют Омско-Новобугской.

Базируется это подразделение в селе Тоцкое Оренбургской области. Там, где в 1954 году под руководством Жукова осуществлялись испытания ядерного оружия. Однако, судя по всему, русские военные не знают не только историю мира, но и свою собственную. Поэтому они без каких-либо вопросов к руководству катались на танках по Зоне отчуждения.

21 бригада считается в России элитной, поскольку ее боевики участвовали в войне в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Чечне, Сирии, Крыму и Донбассе.

Фактически бойцы 21 бригады были одними из самых боеготовых вместе с подразделениями десантников и спецназовцев.

В 2014 году российские изверги из 21 ОМСБр принимали непосредственное участие в расстреле зеленого коридора под Иловайском.

Как говорят разведчики, контрактники и срочники не просто ехали в Украину выполнять приказ, а делали это с удовольствием, поскольку хотели "крошить укропов".

Впрочем, в Киевской области для 21 бригады все произошло не так как предполагалось. Тактика маневренной войны от Генштаба остановила захватчиков на Киевщине, а передовые подразделения, в которые входили военные Омско-Новобугской, понесли потери в первые же дни боев. После этого командование, судя по всему, откатило "элитные" войска на несколько километров от непосредственной линии столкновения.

Убегали, оставив документы, раненых и погибших

После провала первого наступления батальонно-тактические группы начали бессовестно мародерить, но тела первых погибших оставили где-то в лесах и дорогах. "Забывали" россияне и своих раненых. Фактически каждый из "элиты" ВС России занимался только своей судьбой. Некоторые офицеры банально дезертировали и руководили своими войсками из района ЧАЭС или вообще из Белоруссии. Представители нижнего звена захватнических войск жили в квартирах и частных домах украинцев, пьянствовали, насиловали и убивали.

Когда же настала пора бежать из Киевщины, россияне снова понесли большие потери и снова не забирали своих. Они оставляли документы и, оружие, спасая собственные шкуры и все, что намародерили.

Смотрите фото документов, которые оставили российские военные из 21 бригады Киевской области / Фото источников 24 канала:

Некоторые тела были заминированы

В лесах под Киевом русские захватчики оставили множество своих "двухсотых". Их тела, документы и личные вещи уже вторую неделю собирают бойцы ТРО и военные. Некоторые остатки изверги заминировали. От этого страдают собаки, которые доедают остатки русских солдат.

Какие именно потери понесла 21 бригада под Киевом, неизвестно. По предварительным данным, после вывода подразделения за пределы Украины оно было признан условно боеспособным. При этом, по всей вероятности, генералы занизили данные о потерях перед высшим командованием, а на самом деле цифра уничтоженной в ходе боев техники и ликвидированных россиян превышает 40% от количества, которое перекидывали 24 февраля.