Крымская платформа и сдерживание России: детали переговоров с главами МИД стран Бенилюкса
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры со своими коллегами из Бельгии, Нидерландов и Люксембурга – Софи Вильмес, Стефаном Блоком и Жаном Ассельборном. Обсуждали усилия для сдерживания российской агрессии, Крымскую платформу и поддержку украинских реформ.
Источник:24 канал
Кулеба рассказал, что министры говорили о дополнительных усилиях ЕС по сдерживанию действий Москвы. Дипломат поблагодарил коллег за неизменную и твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
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Глава МИД Бельгии Софи Вильмес назвала визит сильным сигналом трех государств, чтобы показать их поддержку.
О чем еще говорили министры
На встрече также обсудили содействие европейской интеграции Украины, противодействие коронавирусу и присоединение государства к Стамбульской конвенции.
Кулеба напомнил, что последний подобный визит министров стран Бенилюкса состоялся в 2015 году.
Украина пригласила дипломатов к участию в Крымской платформе
Одной из тем переговоров была Крымская платформа.
Мы будем ждать гостей из Бельгии, Нидерландов и Люксембурга и их участия в этой платформе,
– сказал Кулеба.
Министры побывали на Донбассе
Во время визита главы МИД стран Бенилюкса побывали в районе проведения операции Объединенных сил на Луганщине. Кроме того, делегация посетила контрольный пункт въезда – выезда "Счастье".
Дипломаты на Донбассе / Фото Госпогранслужбы
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