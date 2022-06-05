Соответствующую информацию сообщило правительство страны. Известно, что ограничения на жительство сняли с 6% зоны в деревне.

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На Фукусиме разрешили селиться части людей

Правительство Японии официально решило отменить приказ об эвакуации с 12 июня части зоны "трудно вернуться" в префектуре Фукусима, созданной после ядерной аварии 2011 года,

– говорится в сообщении.

Премьер-министр Кисида Фумио и соответствующие министры Кабинета Министров встретились в отмене заказа примерно на 6% зоны в селе.

Стоит вспомнить, что люди нареше ходят вернуться в свои дома после многолетней очистки территории от радиации.

Политик приказал соответствующим министрам приложить максимум усилий по достижению цели. Он также поручил им работать над тем, чтобы все эвакуированные, желающие вернуться в родной город, могли это сделать.

В Японии снова землетрясение

Агентство по реконструкции территорий признало район Кацурао площадью 0,95 квадратных метров рядом с закрытой АЭС достаточно очищенным.

Из 30 зарегистрированных домохозяйств и 82 жителей в соответствующей части Кацурао только четыре домохозяйства, и восемь человек, выразили намерение вернуться,

– говорится в сообщении.

Кратко об аварии на Фукусиме