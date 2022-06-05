Соответствующую информацию сообщило правительство страны. Известно, что ограничения на жительство сняли с 6% зоны в деревне.
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На Фукусиме разрешили селиться части людей
Правительство Японии официально решило отменить приказ об эвакуации с 12 июня части зоны "трудно вернуться" в префектуре Фукусима, созданной после ядерной аварии 2011 года,
– говорится в сообщении.
Премьер-министр Кисида Фумио и соответствующие министры Кабинета Министров встретились в отмене заказа примерно на 6% зоны в селе.
Стоит вспомнить, что люди нареше ходят вернуться в свои дома после многолетней очистки территории от радиации.
Политик приказал соответствующим министрам приложить максимум усилий по достижению цели. Он также поручил им работать над тем, чтобы все эвакуированные, желающие вернуться в родной город, могли это сделать.
В Японии снова землетрясение
Агентство по реконструкции территорий признало район Кацурао площадью 0,95 квадратных метров рядом с закрытой АЭС достаточно очищенным.
Из 30 зарегистрированных домохозяйств и 82 жителей в соответствующей части Кацурао только четыре домохозяйства, и восемь человек, выразили намерение вернуться,
– говорится в сообщении.
Кратко об аварии на Фукусиме
- Авария на АЭС в поселке Фукусима произошла в марте 2011 года.
- Японские авторитетные лица имеют 7-й уровень по шкале, с локальными последствиями;
- возникла в результате самого сильного за время наблюдения землетрясения в Японии.
- 17 марта оно в восточной Японии произошло мощное землетрясение силой в 7,3 балла.