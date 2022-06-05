Відповідну інформацію повідомив уряд країни. Відомо, що обмеження на проживання зняли з 6% зони.

До теми В Японії стався потужний землетрус: є загиблі та більш ніж сотня поранених

На Фукусімі дозволили селитись частині людей

Уряд Японії офіційно вирішив скасувати наказ про евакуацію з 12 червня частині "важкодоступної" зони у префектурі Фукусіма, яка була створена після ядерної аварії 2011 року,

– мовиться у повідомленні.

Прем'єр-міністр Кісіда Фуміо та відповідні міністри Кабінету Міністрів зустрілися скасувати обмеження приблизно на 6% зони в селищі.

Тобто люди нарешті можуть повернутися в свої будинки після багаторічного очищення території від радіації.

Окрім того, агентство з реконструкції територій визнало район Кацурао площею 0,95 метра квадратних поруч із закритою АЕС досить очищеним.

З 30 зареєстрованих домогосподарств і 82 жителів у відповідній частині Кацурао тільки чотири домогосподарства, і вісім осіб, висловили намір повернутися,

– мовиться у повідомленні.

Прем'єр країни також наказав відповідним міністрам докласти максимум зусиль для очищення інших територій. Він також доручив їм працювати над тим, щоб усі евакуйовані, які бажають повернутися до рідного дому, могли це зробити.

Коротко про аварію на Фукусімі

Аварія на АЕС Фукусіми трапилась у березні 2011 року. На жаль, аварія має сьомий, тобто максимальний, рівень за шкалою, з локальними наслідками. Окрім того, було 9 балів за шкалою Ріхтера.

Вибухи ж лунали кілька разів – спочатку в першому енергоблоці. Через два дні – 2 вибухи на третьому енергоблоці, наступного дня – на другому.

Енергоблоки вибухнули тому, що було перервано електропостачання, яке необхідне для відводу залишкового енерговиділення реактора.

Відомо, що аварія на атомній електростанції виникла через землетрус. Він був найбільшим за всю історію Японії.

Через аварію тоді довелось евакуювати 154 тисячі людей. Радіус евакуації в 2011 році поширилось орієнтовно на 20 кілометрів від аварії.

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