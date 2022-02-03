Инцидент произошел еще в апреле 2020 года. Тогда нарушитель устроил дебош в салоне троллейбуса, когда его попросили надеть маску.

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Ругался и нападал на женщин

Как установило следствие, после просьбе мужчина напал на водителя и кондуктора троллейбуса. Он обругал женщин и вырвал перило в салоне транспорта.

Более того, мужчина еще и ударил водителя и вытолкал ее из кабины. На этом дебошир не остановился и сам сел за руль троллейбуса, а затем стал нажимать кнопки на панель управления. Когда водитель пыталась это прекратить, мужчина толкнул и наступил на нее.

Под конец еще и выбил стекло в передней двери транспорта. В инциденте женщина получила легкие телесные повреждения.

Мужчина нанес ущерб

Трамвайно-троллейбусное управление Житомирского горсовета оценило: в следствии инцидента получили 829 гривен материального ущерба. Также, как отметили коммунальщики, из-за того, что троллейбус не вышел на рейс, они потеряли 2676 гривен.

Признавая вину на суде, подозреваемый объяснил, что разозлился, потому что его попросили надеть маску.

В то же время, решение суда о штрафе он еще может обжаловать в апелляционном суде.

Инциденты с нарушением карантина

В одном из супермаркетов Днепра 38-летний мужчина отказывался надевать маску. Впоследствии он вытащил пистолет, но охрана магазина вовремя остановила злоумышленника.

В самолете компании American Airlines случился досадный инцидент – самолет, следовавший из Майами в Лондон, развернули обратно. Причиной стало то, что одна из пассажирок отказалась надеть маску.

Украинка в Польше ехала в автобусе без маски. На просьбу надеть не реагировала и водитель приказал ей покинуть салон. Это требование она восприняла очень агрессивно. 33-летняя украинка выбежала из транспорта и начала изо всех сил бить по кузову машины. Она нанесла автобусу множество вмятин и царапин.

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