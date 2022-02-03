Інцидент трапився ще у квітні 2020 року. Тоді порушник влаштував дебош у салоні тролейбуса, коли його попросили вдягнути маску.

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Лаявся і нападав на жінок

Як встановило слідство, після прохання чоловік напав на водійку та кондукторку тролейбуса. Він вилаяв жінок і вирвав перило у салоні транспорту.

Ба більше, чоловік ще й вдарив водійку та виштовхав її із кабіни. На цьому дебошир не зупинився і сам сів за кермо тролейбуса, а тоді почав натискати на панель керування. Коли водійка намагалась це припинити, то чоловік штовхнув і наступив на неї.

Під кінець ще й вибив скло на передніх дверях транспорту. У інциденті жінка отримала легкі тілесні ушкодження.

Чоловік завдав збитків

Трамвайно-тролейбусне управління Житомирської міськради оцінило: через інцидент отримали 829 гривень матеріальних збитків. Також, як зазначили комунальники, через те, що тролейбус не вийшов на рейс, вони втратили 2676 гривень.

Визнаючи провину на суді, підозрюваний пояснив, що розлютився, бо його попросили вдягнути маску.

Водночас рішення суду про штраф він ще може оскаржити в апеляційному суді.

Інциденти з порушенням карантину

В одному з супермаркетів Дніпра 38-річний чоловік відмовлявся вдягати маску. Згодом він витягнув пістолет, але охорона магазину вчасно зупинила зловмисника.

У літаку компанії American Airlines трапився прикрий інцидент – літак, який прямував з Маямі до Лондону, розвернули назад. Причиною стало те, що одна з пасажирок відмовилась одягнути маску.

Українка в Польщі їхала в автобусі без маски. На прохання одягнути її жінка не реагувала, тому водій наказав їй покинути салон. Цю вимогу вона сприйняла вкрай агресивно. 33-річна українка вибігла з транспорту і почала з усієї сили бити по кузову машини. Вона нанесла автобусу багато вм'ятин та подряпин.

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