Рейс AAL38 розвернули над океаном приблизно через годину після вильоту. У Маямі його зустріла поліція.

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Ситуація трапилась ще 19 січня, але деталі стали відомі лише нещодавно. На борту перебували 129 пасажирів.

Один зі свідків Стів Фріман пригадав, що жінка приблизно 40-річного віку сиділа позаду нього в бізнес-класі.

У неї було дуже багато випивки і я трохи нервував. Я бачив, як на табло кілька разів з'являвся напис про те, що в літаку не можна перебувати без маски. Я чекав, що щось подібне трапиться,

– розповів чоловік.

Таким чином через 1 пасажирку розвернули цілий літак. Після приземлення її вивели та передали поліції. На час розслідування компанія American Airlines внесла її у перелік людей, яким заборонено літати їхніми літаками.

Як склалася доля інших пасажирів

Усім іншим пасажирам рейсу поміняли квитки на інші рейси. Багатьох із них шокувала поведінка авіакомпанії.

Нам нічого не сказали. Я думала, що і бортпровідникам нічого не сказали. Єдине, що ми почули від пілотів – це те, що з одним із пасажирів трапилась надзвичайна ситуація і нам доведеться розвернутись,

– розповіла ще одна пасажирка.

Подібні інциденти – не одиничні