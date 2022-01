Пресслужба аеропорту подякала пасажирам за терпіння. Наступний рейс має виліт до США.

Коли вилетить рейс PQ492 Стамбул – Київ

Пресслужба SkyUp Airlines у коментарі 24 каналу повідомила, що наразі очікують дозволу на виконання рейсу до Києва. Його має надати аеропорт. Через сніговий колапс часу вильоту очікують багато рейсів.

Коли з'явиться конктретна інформація про час вильоту, пасажирів оперативно сповістять.

Пасажирів, які летіли з Києва у Стамбул – це 114 людей – та екіпаж рейсу наразі заселили в готель. Якраз того, 26 людей вимушено залишилися на території аеропорту. Усе через те, що їхні закордонні паспорти – без біометрії. Для виходу у місто людям необхідно було показати візу.

Тим часом пасажири, які мали летіти зі Стамбула у Києві, перебувають в аеропорту. Через перекриті дороги їм не можна організувати трансфер у готель. Людей забезпечили воду та їжею.

Аеропорт Стамбула відновив роботу: дивіться відео

Допис İGA Istanbul Airport

Our flights, which were temporarily suspended due to flight safety, has been resumed with Caracas (Venezuela) and will continue with Houston (USA). We would like to thank all our passengers for their patience and understanding.