Пресс-служба аэропорта поблагодарила пассажиров за терпение. Следующий рейс должен вылететь в США.

Заметьте В курортной Анталье выпал самый сильный снег за последние 29 лет: атмосферные фото

Когда вылетит рейс PQ492 Стамбул – Киев

Пресс-служба SkyUp Airlines сообщила, что рейс PQ492 Стамбул – Киев вылетит, когда нормализуются погодные условия. Время вылета согласуют аэропортом.

Пассажиров, которые летели из Киева в Стамбул – это 114 человек – и экипаж рейса сейчас заселили в отели. Кроме того, 26 человек вынужденно остались на территории аэропорта. Все из-за того, что их заграничные паспорта без биометрии. Для выхода в город людям необходимо было показать визу.

Тем временем пассажиры, которые должны были лететь из Стамбула в Киев, находятся в аэропорту. Из-за перекрытых дорог им не могут организовать трансфер в отель. Людей обеспечили водой и едой.

Мы готовы вылетать, как только аэропорт Стамбула вернется к штатному режиму работы. График этих двух рейсов (из Бургаса в Стамбул и из Стамбула в Киев) зависит от того, когда аэропорт предоставит разрешение на выполнение,

– говорится в сообщении.

Заметьте! После сообщения пресс-службы аэропорта Стамбула о возобновлении работы редакция 24 канала направила запрос пресс-службе SkyUp Airlines. Сейчас мы ожидаем ответ.

Аэропорт Стамбула возобновил работу: смотрите видео

Сообщение İGA Istanbul Airport

Our flights, which were temporarily suspended due to flight safety, has been resumed with Caracas (Venezuela) and will continue with Houston (USA). We would like to thank all our passengers for their patience and understanding.