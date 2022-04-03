Об этом сообщил руководитель волонтерского штаба "Украинская команда УДАР" Артур Палатный на своей странице в фейсбуке.

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Он отметил, что посетил освобожденные от российских оккупантов города Буча и Гостомель вместе с мэром Киева Виталием Кличко и Владимиром Кличко.

Наша команда обеспечила поставку гуманитарной помощи в Бучу, а также провела эвакуацию людей из города Гостомель. Города сейчас проходят процесс активного обновления после российской оккупации. Ведутся постоянные поисковые работы, спасатели находят и обезвреживают заминированные объекты. Просим всех жителей временно не возвращаться домой из-за возможной опасности. Просим дождаться окончательных результатов зачистки городов,

– сказал Палатный.

Артур Палатный отметил, что гордится украинцами, готовыми работать для восстановления городов.

"Побывали возле величайшей украинской "Мрии". Хотя оккупанты и уничтожили нашу гордость авиации, однако они точно не смогли и не смогут уничтожить мечту всего украинского народа", – рассказал Палатный.

Бездушные войска РФ оставили ужасный след после себя, разрушены дома сотен людей, города истерзаны техникой россиян, ограблены дома и объекты инфраструктуры.

Однако стоит гордиться нашими людьми, которые, несмотря на все потери, не деморализованы, они готовы работать и как можно быстрее восстанавливать свои родные города! Мы боремся и будем бороться до тех пор, пока последний рашист не покинет нашу святую землю! Мы победим! Уже побеждаем,

– подытожил Палатный.

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