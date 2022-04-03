Про це повідомив керівник волонтерського штабу "Українська команда УДАР" Артур Палатний на своїй сторінці у фейсбук.

Читайте також: Братські могили, зв'язані тіла дітей, дим, попіл: як Росія скоїла геноцид на Київщині – фото 18+

Він зазначив, що відвідав звільнені від російських окупантів міста Буча та Гостомель разом з мером міста Києва Віталієм Кличком та Володимиром Кличком.

Наша команда забезпечила поставку гуманітарної допомоги до міста Буча, а також провела евакуацію людей з міста Гостомель. Міста зараз проходять процес активного відновлення після російської окупації. Ведуться постійні пошукові роботи, рятувальники знаходять та знешкоджують заміновані об'єкти. Просимо усіх жителів тимчасово не повертатися додому у зв'язку з можливою небезпекою. Просимо дочекатися остаточних результатів зачищення міст,

– сказав Палатний.

Артур Палатний зауважив, що пишається українцями, які готові працювати для відновлення міст.

"Побували біля видатної української "Мрії". Хоч окупанти і знищили нашу гордість авіації, проте вони точно не змогли і не зможуть знищити мрію усього українського народу", – розповів Палатний.

Бездушні війська РФ залишили жахливий слід після себе, зруйновані домівки сотень людей, міста понівечені технікою росіян, пограбовані будинки та об'єкти інфраструктури.

Проте варто пишатися нашими людьми, які, попри усі втрати, не є деморалізовані, вони готові працювати і якнайшвидше відновлювати свої рідні міста! Ми боремося і будемо боротися допоки останній рашист не покине нашу святу землю! Ми переможемо! Вже перемагаємо,

– підсумував Палатний.

Вас це може зацікавити – Я запрошую Меркель та Саркозі відвідати Бучу, – Зеленський: дивіться відео