По данным источников 24 канала в разведке, почти все бюджетные учреждения в России получили приказ собирать деньги на войну с каждого сотрудника. Конечно, скинуться деньгами предлагают всем "добровольно", но за отказ людей грозятся уволить, а средства спишут со счетов принудительно.

Смотрите также Россияне обнажают тылы: на Донбассе не осталось ни одного боеспособного подразделения оккупантов

"Взносы", которые власти будут сдирать с населения РФ, являются критическими для многих семей, которые едва выживают в условиях критической экономической ситуации.

Грабеж под предлогом "спасения Донбасса"

Руководители бюджетных предприятий начали распространять среди персонала заявления о "добровольных взносах" 20 марта.

На бумагах указано, что бюджетник просит удержать из зарплаты за март пожертвования "в помощь жителям" квазиобразований.

На самом же деле эти деньги до жителей оккупированных Россией территорий, конечно, не дойдут. Оккупанты собираются использовать эти деньги на войну и выплату зарплат захватчикам.

На очередное ограбление населения военные преступники из Кремля решили пойти не только из-за недостатка средств на поддержку боевых действий, но и из-за несостоятельности и нежелания в дальнейшем поддерживать существование недореспублик. Поэтому жителям захваченных частей Донбасса придется затянуть пояса гораздо серьезнее, чем раньше. Прокормить самих себя российские анклавы, конечно, не смогут, а приоритеты Путина уже не изменить.

Именно поэтому тратить миллиарды на пенсии и зарплаты бюджетникам, поддерживать хотя бы какое-то существование квазиобразований и оказывать поддержку недореспубликам в Москве уже не будут.

Собирать с каждой зарплаты

У российских бюджетников будут забирать деньги на войну / Фото источников 24 канала

По данным разведки, военно-политическое руководство России решило фактически побираться для войны и установило минимальные взносы с каждого бюджетника. Например, в больницах средний медперсонал должен отказаться от 300 рублей. С учетом того, что средняя зарплата медсестры в России составляет 15 тысяч рублей (примерно 90 долларов), даже такая сумма для населения является существенной. Конечно, самой серьезной является ситуация в российской глубинке, где медсестры получают вообще не более 7500 рублей. Зарплата врачей в России значительно больше, но и отбирать у них больше – от 1 тысячи рублей.

Примерно такое же соотношение ограблений наблюдается и в других государственных предприятиях России. Содержать какие-то средства террористы собираются даже среди работников заводов, которые приостановили свою работу.

Путина вероятный голод своих людей не волнует вообще. Он хочет только одного – выиграть кровавую войну любым способом.