По данным источников 24 канала в разведке, Пушилин и Пасечник, а также другие террористы-коллаборанты поняли, что дела России на фронте идут очень и очень плохо. Из-за этого захватчики пытаются компенсировать собственные потери мобилизованными жителями квазиобразований.

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Кроме того, из Донбасса россияне выгнали на фронт вообще почти все боеспособные военные формирования, чем создали "опасность государственности" недореспублики.

Пушилин назвал Путина х****м

Как утверждают разведчики, решение о поднятии мобилизационного возраста на захваченных россиянами территориях приняли вовсе не местные командиры. Захватывать в заложники всех без исключения мужчин до 65 лет – идея кремлевских преступников, которые крайне нуждаются в пушечном мясе.

Совершенно немотивированными, неподготовленными и даже неодетыми мужчинами россияне хотят закрыть дыры в своей армии после огромных потерь. При этом понимания неэффективности таких действий у командования Генштаба ВС РФ нет, поскольку они просто лихорадочно собираются исправить свои критические ошибки.

Какого-то серьезного доступа к информации о том, что происходит на фронте, у главарей недореспублик нет. Но и Пушилин, и Пасечник понимают отсутствие перспектив в случае российского проигрыша. Противостоять подобному никто из коллаборантов не решился, поскольку каждый из них иногда пользуется лифтом, ездит на машине и заходит в рестораны.

Тем не менее, нервы у главаря террористических бандформирований на Донетчине иногда сдают. Во время совещания с приближенными к нему лицами Пушилин выразил большое недовольство действиями Шойгу, Герасимова и Путина и даже назвал последнего "х****м". Из-за того, что отчаянные попытки любым способом захватить всю территорию Донетчины и Луганщины проваливаются, а рашисты не оставляют никакого тыла и возможности для "республик" защищаться.

Пушилін жалуется, что на окраинах многих прифронтовых городов осталось лишь несколько десятков человек с оружием, которые убегут в случае проникновения украинских ДРГ. При этом надеяться на какую-то существенную помощь России в случае серьезного наступления ВСУ на Горловку или Дебальцево никто из коллаборантов не может.

Так называемый глава недореспублики сказал своему окружению, что сейчас Украина может освободить Донецк только силами одной бригады.

Мобилизованных перебрасывают под Херсон и Харьков

Жителей захваченной оккупантами территории в Донецкой и Луганской областях принудительно используют в боях за те города, которые вообще не относятся к Донбассу. При этом мобилизованные находятся фактически в заложниках у оккупантов, понимают, что против них воюет профессиональная украинская армия. Воевать они вообще не хотят, даже несмотря на накачку пропагандой.

Тем более, что Путин говорил об "освобождении" территорий квазиреспублик, а не о варварском захвате Харькова или Кривого Рога. Мобилизованные члены бандформирований не понимают, зачем им погибать в чужих городах, где местные жители посылают даже кадровых российских военных по адресу корабля "Василий Быков".

Тем не менее, никто из захваченных на Донетчине и Луганщине мужчин фактически не имеет выбора, кроме как дезертирство или нанесение себе увечья. Возможности сдачи в плен к ВСУ российские захватчики практически свели на нет, поскольку мобилизованных забрасывают на минные поля, посылают в атаку вместе с контрактниками ВС РФ и прикрывают сзади заградотрядами.