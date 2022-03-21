За даними джерел 24 каналу у розвідці, Пушилін та Пасічник, а також інші терористи-колаборанти зрозуміли, що справи Росії на фронті йдуть дуже й дуже погано. Через це загарбники намагаються компенсувати власні втрати мобілізованими жителями квазіутворень.

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Крім того, з Донбасу росіяни вигнали на фронт взагалі майже всі боєздатні військові формування, чим створили "небезпеку державності" недореспублік.

Пушилін назвав Путіна х****м

Як стверджують розвідники, рішення про підняття мобілізаційного віку на захоплених росіянами територій прийняли зовсім не місцеві командири. Захоплювати у заручники всіх без виключення чоловіків до 65 років – ідея кремлівських злочинців, які вкрай потребують гарматного м'яса.

Абсолютно невмотивованими, непідготовленими та навіть невдягнутими чоловіками росіяни хочуть закрити дірки у своїй армії після величезних втрат. При цьому розуміння неефективності таких дій у командування генштабу ЗС РФ немає, оскільки вони просто гарячково збираються виправити свої критичні помилки.

Якогось серйозного доступу до інформації про те, що відбувається на фронті, у ватажків недореспублік немає. Але і Пушилін, і Пасічник розуміють відсутність перспектив у випадку російського програшу. Протистояти подібному ніхто з колаборантів не наважився, оскільки кожен з них іноді користується ліфтом, їздить машиною та заходить у ресторани.

Тим не менш, нерви у ватажка терористичних бандформувань на Донеччині іноді здають. Під час наради з наближеними до нього особами Пушилін висловив неабияке невдоволення діями Шойгу, Герасимова та Путіна і навіть назвав останнього "х****м". Через те, що відчайдушні спроби в будь-який спосіб захопити всю територію Донеччини та Луганщини провалюються, а рашисти не залишають ніякого тилу та можливості для "республік" захищатися.

Пушилін скаржиться, що на околицях багатьох прифронтових міст залишилося лише кілька десятків людей зі зброєю, які втечуть у випадку проникнення українських ДРГ. При цьому сподіватися на якусь суттєву допомогу Росії у випадку серйозного наступу ЗСУ на Горлівку чи Дебальцеве ніхто з колаборантів не може.

Так званий очільник недореспубліки сказав своєму оточенню, що наразі Україна може звільнити Донецьк лише силами однієї бригади.

Мобілізованих перекидають під Херсон та Харків

Жителів захопленої загарбниками території у Донеччині та Луганщині примусово використовують у боях за ті міста, які взагалі не належать до Донбасу. При цьому мобілізовані перебувають фактично в заручниках в окупантів, розуміють, що проти них воює професійна українська армія. Воювати вони взагалі не хочуть, навіть попри накачування пропагандою.

Тим паче, що Путін говорив про "звільнення" територій квазіреспублік, а не про варварське захоплення Харкова чи Кривого Рогу. Мобілізовані члени бандформувань не розуміють, навіщо їм гинути в чужих містах, де місцеві мешканці посилають навіть кадрових російських військових за адресою корабля "Василь Биков".

Тим не менш, ніхто з захоплених на Донеччині та Луганщині чоловіків фактично не має вибору, окрім як дезертирство або завдання собі каліцтва. Можливості здачі у полон до ЗСУ російські загарбники практично звели нанівець, оскільки мобілізованих закидають на мінні поля, посилають в атаку разом з контрактниками ЗС РФ та прикривають позаду загородзагонами.