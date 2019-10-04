"Прослушка" депутатов: "Слуга народа" готовит еще один законопроект

Во фракции "Слуга народа" хотят отдельным законопроектом прописать порядок задержания, обыска и прослушивания народных депутатов. Согласно с ним такие следственные действия должен разрешать суд и согласовывать генпрокурор.

Председатель Комитета по правоохранительной деятельности Денис Монастырский сказал, что именно эта позиция разделила сессионный зал Верховной Рады. По его словам, у депутатов были замечания относительно того, как именно будут прослушивать депутатов.

Важно: Обыски и прослушка депутатов: какие изменения приняла Верховная Рада

Нардеп сообщил, что фракция "Слуга народа" подпишет новый законопроект.

Монастырский также подчеркнул, что с момента начала действия закона о снятии депутатской неприкосновенности (1 января 2020 года), Рада не сможет давать согласие, или несогласие, на задержание, обыск и открытия криминальных дел против нардепов.

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Отметим, что сегодня во втором чтении приняли законопроект, отменяющий часть скандальных "поправок Лозового" , что дает НАБУ и ГБР право осуществлять прослушивание независимо от СБУ. Из законопроекта были изъяты нормы, позволявшие прослушку и обыск депутатов.

Что такое "правки Лозового"?

Инициатором изменений в Уголовный процессуальный кодекс был депутат-радикал Андрей Лозовой. Поэтому они получили название "поправки Лозового" и вступили в силу 15 марта 2018 года. Этими положениями ограничивались сроки расследования преступлений. В частности, правоохранители обязаны были установить причастность подозреваемого к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления в течение 18 месяцев, средней тяжести – 12 месяцев, а уголовного проступка – 6 месяцев. В случае нераскрытия преступления в эти сроки уголовное производство надо было закрыть. Лишь в исключительных случаях следователь мог попросить суд продлить сроки расследования.

Что именно изменила Рада в УПК?

Внесены изменения в статью 263 Уголовно-процессуального кодекса: теперь НАБУ и ГБР будут уполномоченные "снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей". Фактически это право на" прослушку " (ранее его имела только Нацполиция).

Важно: ранее законопроект предусматривал внесение изменений в закон о статусе народного депутата, согласно которым обыски и "прослушку" депутатов можно было бы осуществлять с разрешения генерального прокурора (а не Верховной Рады). Речь шла об обыске или осмотре личных вещей, транспорта, жилья, служебного помещения депутатов, а также и о пересмотре переписки, телефонных разговоров.

Рада не поддержала такие изменения в законы и оставила в силе нормы законов о исключительном праве парламента давать разрешение на следственные действия в отношении депутатов.

Почему это важно?

Речь идет об изменениях в конституцию, которыми у народных депутатов забирают неприкосновенность. Действительно, Рада исключила норму о депутатском иммунитете из Основного закона, и эти изменения должны вступить в силу с 1 января 2020 года. Но эти изменения противоречат нормам закона о статусе народного депутата и Уголовно-процессуального кодекса. В этих документах предусмотрено, что Верховная Рада для прослушивания депутата или его обыска должна предоставить отдельное разрешение. Поэтому даже после вступления в силу изменений в Конституцию, расследовать преступления депутатов будет сложно.