Обыски и прослушка депутатов: какие изменения приняла Верховная Рада

Рада приняла закон, который разрешает Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований осуществлять право на "прослушку" и обыски. Вместе с этим народные избранники отказались отменять норму о том, что только Рада дает разрешение на такие действия.

За законопроект 1009 о совершенствовании положений уголовного процессуального законодательства в повторном втором чтении и в целом голосовали 330 народных депутатов. Произошло это во время пленарного заседания Верховной Рады в пятницу, 4 октября.

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Что именно изменила Рада в УПК?

Внесены изменения в статью 263 Уголовно-процессуального кодекса: теперь НАБУ и ГБР будут уполномоченные "снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей". Фактически это право на "прослушку" (ранее его имела только Нацполиция).

Важно: ранее законопроект предусматривал внесение изменений в закон о статусе народного депутата, согласно которым обыски и "прослушку" депутатов можно было бы осуществлять с разрешения генерального прокурора (а не Верховной Рады). Речь шла об обыске или осмотре личных вещей, транспорта, жилья, служебного помещения депутатов, а также и о пересмотре переписки, телефонных разговоров.

Рада не поддержала такие изменения в законы и оставила в силе нормы законов об исключительном праве парламента давать разрешение на следственные действия в отношении депутатов.

Почему это важно?

Речь идет об изменениях в конституцию, которыми у народных депутатов забирают неприкосновенность. Действительно, Рада исключила норму о депутатском иммунитете из Основного закона, и эти изменения должны вступить в силу с 1 января 2020 года. Но эти изменения противоречат нормам закона о статусе народного депутата и Уголовно-процессуального кодекса.

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В этих документах предусмотрено, что Верховная Рада для прослушивания депутата или его обыска должна предоставить отдельное разрешение. Поэтому даже после вступления в силу изменений в Конституцию, расследовать преступления депутатов будет сложно.