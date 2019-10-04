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      Обшуки та "прослушка" депутатів: які зміни прийняла Верховна Рада

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      Депутати змінили закон про "прослушку"
      Депутати змінили закон про "прослушку" / Ілюстративне фото (pixabay)

      Рада ухвалила закон, який дозволяє Національному антикорупційному бюро і Державному бюро розслідувань здійснювати право на "прослушку" та обшуки депутатів. Поруч з цим народні обранці відмовилися скасовувати норму про те, що лише Рада дає дозвіл на такі дії.

      За законопроєкт 1009 про вдосконалення положень кримінального процесуального законодавства у повторному другому читанні й у цілому голосували 330 народних депутатів. Відбулося це під час пленарного засідання Верховної Ради у п'ятницю, 4 жовтня.

      Дивіться також "Право на гідність": Як "слуги народу" заблокували скасування недоторканності

      Що саме змінила Рада у КПК?

      Внесено зміни у статтю 263 Кримінально-процесуального кодексу: тепер НАБУ й ДБР будуть уповноважені "знімати інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж". Фактично це право на "прослушку" (раніше його мала тільки Нацполіція).

      Важливо: раніше законопроєкт передбачав внесення змін у закон про статус народного депутата, згідно з якими обшуки та "прослушку" депутатів можна було б здійснювати з дозволу генерального прокурора (а не Верховної Ради). Мовилося про обшук або огляд особистих речей, транспорту, житла, службового приміщення депутатів, а також і про перегляд листування, телефонних розмов.

      Рада не підтримала такі зміни до законів і залишила чинними норми законів про виняткове право парламенту давати дозвіл на слідчі дії щодо депутатів.

      Чому це важливо?

      Мовиться про зміни до Конституції, якими у народних депутатів забирають недоторканність. Дійсно, Рада виключила норму про депутатський імунітет з Основного закону, і ці зміни мають набрати чинності з 1 січня 2020 року. Але ці зміни суперечать нормам закону про статус народного депутата та Кримінально-процесуального кодексу.

      Читайте також: Депутатська недоторканність залишається: "слуги народу" провалили голосування

      У цих документах передбачено, що Верховна Рада для прослуховування депутата чи його обшуку має надати окремий дозвіл. Тож навіть після набуття чинності змін до Конституції, розслідувати злочини депутатів буде складно. 

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини політики Державне бюро розслідувань Верховна Рада Законодавство Зняття недоторканності НАБУ
      Джерело: 24 канал
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