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      Прослушка Гончарука: кто играет против Зеленского и правительства, или Война началась

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      Алексей Гончарук / Getty Images

      Президент так долго не решался начать войну с Коломойским и Аваковым, что эти двое начали первыми.

      Пленки Гончарука – это и есть откровенное объявление войны Зеленскому. За день до этого Дубинский репостил безумную теорию заговора, созданную в институте будущего Авакова про Оман и полеты в Москву. До этого люди Коломойского позволяли себе атаковать только членов команды Зеленского, но никогда его самого. Они атаковали инициативы президента, но никогда не лично его.

      Подробней: В сеть слили неоднозначный разговор Гончарука с руководством НБУ и главой Минфина: видео

      Это война. И пусть президент не думает, что выйдет пропетлять. Не выйдет. И чем раньше он сам пойдет в наступление, тем легче ему будет.

      А сами пленки – разговор нормальных людей человеческим языком о том, как обьяснить сложные экономические вещи простым языком. Это как раз о финансовой грамотности.

      И это действительно сложно. Борьба за сознание президента – это как иллюстрация общей борьбы с популистами в стране. Популисты не ограничены ничем, а люди, пытающиеся обьяснить суть процессов, ограничены правдой. Это плохая диспозиция. Как нельзя выиграть спор с Тимошенко в прямом эфире, ведь она сходу придумает 100500 новых мифов, которые просто невозможно опровергнуть. Так и люди Коломойского могут как попугаи повторять о пирамиде госдолга, ведь сказать им это просто, а обьяснить, что никакой пирамиды нет – требует времени и внимательного слушателя.

      Радует, что месячные поиски компромата родили вот только это. Гора родила мышь. Мы годами слушали разговоры топ чиновников, где они делили потоки. И даже не удивлялись. И даже не говорили об отставке правительства. Это ведь была норма.

      Теперь, когда олигарх хочет спровоцировать кризис, он вынужден вырывать из контекста слова и атаковать комплексы президента. Можно часами спорить о том, говорит ли эта пленка что-то о понимании экономики. Но она точно говорит о том, что у людей на этой пленке есть ценности, ведь самый огромный компромат, который смог нарыть главный специалист по компромату в стране, заключается в вырванных из контекста фразах. И для Украины это большое достижение.

      Коломойский сделал свой шаг. Теперь очередь президента. Война началась.

      К теме: Гончарук отреагировал на резонансные сливы разговоров с его участием

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      Автор: Сергей Фурса
      Теги: Новости Украины Публикации Новости политики Алексей Гончарук Прослушка Гончарука Владимир Зеленский Игорь Коломойский Статьи
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