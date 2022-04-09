Зеленская рассказала, что дети вернулись домой из школы. Были обычные домашние дела и подготовка к следующему учебному дню.

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Первая леди призналась: тогда все были напряжены из-за разговоров о возможном вторжении России. В то же время до последнего момента невозможно было поверить, что в XXI веке, в современном мире, это может произойти.

Зеленская рассказала, как проснулась между 04:00 и 05:00 24 февраля от грохота. Первая леди не сразу поняла, что это взрывы. Она увидела, что Владимир Зеленский уже собран. Первая леди рассказала: тогда она в последний раз видела мужа в костюме и белой рубашке.

Зеленский сказал жене только: "это началось".

Зеленская заметила, что паники не было. Разве что путаница. Первая леди припомнила, как спросила, что ей с детьми делать. Президент сказал, что сейчас ждать, а потом он сообщит. Зеленский посоветовал жене собрать на всякий случай необходимые вещи и документы и ушел из дома.

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