Зеленська розповіла, що діти повернулися додому зі школи. Були звичайні домашні справи та підготовка до наступного навчального дня.

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Перша леді зізналася: тоді усі були напружені через розмови про можливе вторгнення Росії. Водночас до останньої миті було неможливо повірити, що у XXI, у сучасному світі, може таке статися.

Зеленська розповіла, як прокинулася між 04:00 та 05:00 24 лютого від гуркоту. Перша леді не відразу зрозуміла, що це – вибухи. Вона побачила, що Володимир Зеленський вже зібраний. Перша леді розповіла: тоді вона востаннє бачила чоловіка у костюмі та білій сорочці.

Зеленський сказав дружині тільки: "це почалося".

Зеленська зауважила, що паніки не було. Хіба що плутанина. Перша леді пригадала, як запитала, що їй з дітьми робити. Президент сказав, що наразі чекати, а згодом він повідомить. Зеленський також порадив дружині зібрати на всякий випадок необхідні речі та документи й пішов з дому.

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