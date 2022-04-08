В Олени та Володимира Зеленських двоє дітей – син Кирило (9 років) та донька Олександра (17 років). Перша леді України підкреслила, що їм не довелось нічого пояснювати – вони самі все бачать, і ніхто від них не приховує правди.

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Як діти Олени та Володимира Зеленських сприйняли повномасштабну війну

За словами Олени Зеленської, війна – не те, що варто бачити дітям, однак вони дуже щирі та чесні – від них не можна нічого приховувати.

Найкраща стратегія – це правда. Отже, ми все обговорили з моїми донькою та сином. Я намагалась відповісти на їхні запитання. Ми багато говоримо, тому що обговорювати те, що болить, не мовчати і не замикатись у собі – це перевірена психологічна стратегія. Вона працює,

– підкреслила перша леді.

Зеленська розповіла, що у перші дні повномасштабного вторгнення Росії не було часу на емоції – необхідно було піклуватися про дітей, про їхні емоційні стани.

Перша леді намагалась не втрачати впевненості, посміхатись, бути енергійною та пояснювати дітям, чому важливо спускатись до бомбосховища, і чому не можна вмикати світло.

Я намагалась оптимістично відповідати на їхнє питання: "Коли ми побачимось з татом?" – "Скоро!". У ті перші дні я сподівалась, що ми зможемо залишитись з ним, однак Офіс Президента став військовим об'єктом, і мені та дітям заборонили там перебувати,

– пояснила Зеленська.

Дружина президента України зазначила, що їм наказали переїхати до безпечного місця. "Якщо в Україні взагалі можливо знайти зараз безпечне місце", – додала Зеленська. З того часу вона спілкується з чоловіком лише телефоном.

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