Про це під час брифінгу у Києві повідомив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Читайте також Ви б'єтеся за всіх нас, – президентка Єврокомісії українцям

Наша делегація повернеться до Києва. Це важлива звістка. Представництво ЄС в Україні буде. І я певен, що за нами слідуватимуть посольства Євросоюзу,

– сказав Боррель.

Також він наголосив, що Євросоюз буде допомагатиме Офісу генпрокурора України передавати докази російських звірств міжнародному карному кримінальному суду. Дипломат відзначив, що європейські спеціалісти розгорнули все необхідне для цього обладнання в Україні.

Важлива допомога від ЄС

Країні Євросоюзу додатково виділять ще 500 мільйонів євро на необхідне озброєння.

Ви б’єтеся за нас. І найменше, що ми можемо зробити – дати вам зброю,

– звернувся Боррель до Володимира Зеленського.

Брифінг Зеленського та Урсули фон дер Ляєн від 8 квітня: дивіться відео