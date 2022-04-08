Об этом на брифинге в Киеве сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
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Наша делегация вернется в Киев. Это важное известие. Представительство ЕС в Украине будет. И я уверен, что за нами будут следовать посольства Евросоюза,
– сказал Боррель.
Также он подчеркнул, что Евросоюз будет помогать Офису генпрокурора Украины передавать доказательства российских зверств международному уголовному суду. Дипломат отметил, что европейские специалисты развернули все необходимое для этого оборудование в Украине.
Важная помощь от ЕС
Стране Евросоюза дополнительно выделят еще 500 миллионов евро на необходимое вооружение.
Вы сражаетесь за нас. И самое малое, что мы можем сделать – дать вам оружие,
– обратился Боррель к Владимиру Зеленскому.
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