У Елены и Владимира Зеленских двое детей – сын Кирилл (9 лет) и дочь Александра (17 лет). Первая леди Украины подчеркнула, что им не пришлось ничего объяснять – они сами все видят и никто от них не скрывает правды.

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Как дети Елены и Владимира Зеленских восприняли полномасштабную войну

По словам Елены Зеленской, война – не то, что следует видеть детям, однако они очень искренны и честны – от них нельзя ничего скрывать.

Лучшая стратегия – это правда. Мы все обсудили с моими дочерью и сыном. Я пыталась ответить на вопросы. Мы много говорим, потому что обсуждать то, что болит, не молчать и не замыкаться в себе – это проверенная психологическая стратегия. Она работает,

– подчеркнула первая леди.

Зеленская рассказала, что в первые дни полномасштабного вторжения России не было времени на эмоции – нужно было заботиться о детях, об их эмоциональных состояниях.

Первая леди старалась не терять уверенности, улыбаться, быть энергичной и объяснять детям, почему важно спускаться в бомбоубежище, и почему нельзя включать свет.

Я пыталась оптимистично отвечать на их вопрос: "Когда мы увидимся с папой?" – "Скоро!". В те первые дни я надеялась, что мы сможем остаться с ним, однако офис президента стал военным объектом, и мне и детям там запретили находиться,

– объяснила Зеленская.

Жена президента Украины отметила, что им приказали переехать в безопасное место. "Если в Украине вообще можно найти сейчас безопасное место", – добавила Зеленская. С тех пор она общается с мужем только по телефону.

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