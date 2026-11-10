"В последний день своей жизни? Нет": Зеленский ответил, смог бы он простить Путина

Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами в Дании.

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Какие подробности?

Президент подчеркнул необходимость полной ответственности российского общества за начатую войну. По его словам, граждане соседнего государства до сих пор не осознают свою роль агрессора и пытаются перекладывать вину.

Президент убежден, что каждое преступление непременно получит должную оценку международного сообщества и правосудия.

Это уже дело судов и истории– отметил президент, комментируя последствия действий высшего военно-политического руководства России.

Он подчеркнул, что не простил бы Путина даже в последний день своей жизни. А по вопросу вероятного "примирения" россиян и украинцев Зеленский сказал следующее: "Я не уверен, что им действительно нужно это прощение. Они не могут осознать, что являются агрессорами. Ведь речь идет не о чем-то абстрактном. Они убили вполне конкретное количество людей в вполне конкретных городах. Они пытали людей. Кстати, должно быть преследование виновных, должны быть ответы за содеянное.

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Переговоры и искаженная реальность Кремля

Отвечая на вопросы журналистов о готовности провести прямые переговоры и сесть за один стол с лидером Кремля, глава государства обратил внимание на мировоззренческую пропасть между сторонами.

Он отметил, что российский диктатор и россияне "живут в другой реальности", почему восприятие реального положения дел на фронте и в политике остается полностью искаженным пропагандой.

Напомним, ранее мы писали о том, как российская сторона на переговорахраспространяла ложные заявления о ситуации на Донбассе.

Как уже сообщалось на нашем сайте, Зеленский подчеркивал, что Кремль отвергает традиционные форматы дипломатии, поэтому для достижения справедливого мира с агрессором необходимо скоординированное международное давление.