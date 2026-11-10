Путин живет в другой реальности, – Зеленский о вопросах Донбасса и шансе встречи на уровне лидеров

Россияне на переговорах лгали об "успехах" на Донбассе, – Зеленский / ОП
Зеленский заявил, что в России считают оккупированной половину подконтрольной Украине части Донбасса. По его словам, Путин живет в другой реальности, однако украинская сторона готова к встрече лидеров.
Как сообщает Clash Report, представители российской стороны распространяют ложные утверждения о реальной линии фронта и расположении сил в зоне боевых действий.
популярные видео
Что говорит Зеленский по поводу заявлений россиян?
Президент Украины отметил, что в Москве всерьез обсуждают удержание районов, где фактически находятся украинские подразделения.
"Это половина. Дело не в том, что речь идет об одном селе. Они действительно говорят об этом. Наша команда думает: "Как они вообще могут говорить об этом? Наши солдаты там". Путин живет в другой реальности", – отметил Зеленский.
Кроме того, комментируя дипломатические перспективы урегулирования, Зеленский подчеркнул наличие политической воли к прямому диалогу руководства стран. "Мы готовы к встрече на уровне лидеров, но я не уверен, готовы ли россияне", – заявил он.
Кстати, ранее по этой теме высказывался также глава МИД Украины Андрей Сибига. Он также подчеркнул: Путин распространяет ложные данные о том, что под контролем Украины осталось всего 10% Донбасса.
Президент уточнил, что вопрос возможной встречи с Владимиром Путиным будет подниматься 11 ноября во время переговоров в Абу-Даби.
Связанные темы:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии2 комментария