Путін живе в іншій реальності, – Зеленський про питання Донбасу і шанс зустрічі на рівні лідерів

Як повідомляє Clash Report, представники російської сторони поширюють неправдиві твердження про реальну лінію фронту та положення сил в зоні бойових дій.

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Що каже Зеленський щодо заяв росіян?

Президент України зауважив, що в Москві серйозно обговорюють утримання районів, де фактично перебувають українські підрозділи.

"Це половина. Це не так, що одне село. Вони дійсно говорять про це. Наша команда думає: "Як вони взагалі можуть говорити про це? Наші солдати там". Путін живе в іншій реальності", – зазначив Зеленський.

Крім того, коментуючи дипломатичні перспективи врегулювання, Зеленський наголосив на наявності політичної волі до прямого діалогу керівництва країн. "Ми готові до зустрічі на рівні лідерів, але я не впевнений, чи готові росіяни", – заявив він.

До речі, раніше на цю тему висловлювався також очільник МЗС України Андрій Сибіга. Він також підкреслив: Путін поширює неправдиві дані про те, що під контролем України залишилося лише 10% Донбасу.

Президент уточнив, що питання можливої зустрічі з Володимиром Путіним буде порушуватися 11 листопада під час переговорів в Абу-Дабі.