Владимир и Елена Зеленские / Фото Офиса Президента
Президент Владимир Зеленский в День памяти жертв Голодоморов провел параллель между преступлениями советской власти против украинцев и нынешней политикой России. Он подчеркнул, что Москва унаследовала ненависть к Украине и вновь пытается уничтожить украинский народ.
Об этом глава государства заявил в обращении от 28 ноября, которое он опубликовал на своем телеграм-канале.
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Какие голодоморы пережили украинцы?
Зеленский напомнил, что украинцы пережили три масштабные волны голода: в 1921–1923, 1932–1933 и 1946–1947 годах. Самым страшным из них президент назвал Голодомор-геноцид 1932–1933 годов.
По его словам, тоталитарная система целенаправленно обрекла на голодную смерть миллионы невинных украинцев – детей, женщин и мужчин.
Вспоминать об этом больно. Простить невозможно. И вообще не существует слов, в которые можно было бы вложить трагедию боли и мучений, которые украинцы были вынуждены пережить
Как проходила церемония почтения памяти жертв Голодомора / Фото Офиса Президента
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Что Зеленский сказал о современной политике России?
Президент заявил, что стремление уничтожить украинский народ, которое было присуще советской тоталитарной системе, унаследовала Москва. По его словам, Россия вновь пытается стереть Украину и украинцев с лица земли, применяя жестокие методы.
Зеленский подчеркнул, что на украинских землях, куда приходит Россия, не остается жизни. Он также заявил, что Россия не изменилась и продолжает нести смерть, разрушение и опасность для Украины и Европы.
Мы снова противостоим кремлевским чудовищам, снова защищаемся от России, которая абсолютно не изменилась и несет в Украину и Европу смерть, бедствие, тотальную ненависть и опасность всем свободным народам
Он призвал украинцев быть едиными в борьбе против российской агрессии.
Когда зажигают свечи памяти жертв Голодоморов?
Зеленский напомнил о традиции почтения памяти погибших во время голодоморов. 28 ноября в 16:00 украинцев призвали зажечь свечи памяти в окнах своих домов.
Президент подчеркнул, что память о невинных жертвах не должна угаснуть, а правду о преступлениях тоталитарного режима нельзя скрыть.
Напомним, ранее 24 Канал сообщал, как создавался Голодомор и что видели иностранцы в опустевших украинских селах.
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