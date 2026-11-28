Независимые иностранные репортеры и консулы, рисковавшие собственной жизнью ради правды, оставили миру жуткие свидетельства о масштабах этого геноцида. Сегодня, в 2026 году, ко Дню памяти жертв Голодоморов 24 Канал расскажет о хронологии тех страшных событий, опираясь на международные архивы и дипломатические депеши.

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Как именно разворачивалась спланированная кампания массового уничтожения в 1932 – 1933 годах?

Катастрофа началась летом 1932 года – тогда Москва установила для сельскохозяйственных регионов совершенно нереалистичные квоты на сдачу зерна, а когда стало ясно, что выполнить этот план физически невозможно, государственный аппарат запустил механизм тотального террора, который вышел далеко за пределы обычного сбора налогов. И здесь важно понимать, что этому предшествовали тысячи крестьянских восстаний 1930 – 1932 годов, в которых приняли участие более миллиона украинцев, поэтому страх Иосифа Сталина потерять контроль над республикой стал триггером для геноцида.

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Юридическим инструментом расправы стало постановление от 7 августа 1932 года, известное как "Закон о 5 колосках", согласно которому даже за горсть собранного на поле зерна грозил расстрел или 10 лет лагерей. При этом вооруженные до зубов реквизиционные бригады врывались в каждый двор, конфискуя не только пшеницу, но и все без исключения запасы еды – овощи, семена, скот и даже готовые блюда из печей. Крестьян сознательно лишали любых средств к существованию, превращая их собственные дома в смертельные ловушки.

Самое важное о Голодоморе 1932 – 1933 годов: смотрите видео realnaistoriia

Следующим этапом эскалации стало введение осенью 1932 года режима так называемых "черных досок" – специальных карательных списков, в которые заносили населенные пункты за невыполнение хлебозаготовительного плана. Села и целые районы, попадавшие в этот реестр, полностью изолировали от внешнего мира – их плотным кольцом окружали военные отряды и не позволяли завозить какие-либо промышленные или продовольственные товары, а местным жителям под угрозой расстрела запрещали выезжать. Это была безжалостная тактика массового убийства, когда огромная географическая зона превратилась в гетто с людьми, обреченными на медленное вымирание.

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Чтобы окончательно перекрыть пути к бегству, в декабре 1932 года власти ввели систему внутренних паспортов, которые жителям сел намеренно не выдавали. Уже в январе 1933 был издан прямой приказ закрыть границы пострадавших от голода территорий, запретив продажу железнодорожных билетов крестьянам. Эта блокада носила явный антиукраинский характер, ведь она применялась к УССР и Кубани, где большинство населения составляли этнические украинцы, а также сопровождалась массовыми репрессиями против национальной интеллигенции.

Весной, на пике трагедии, смертность достигла апокалиптических масштабов – каждую минуту гибли десятки людей. По оценкам демографов, прямые потери от искусственного голода составили около 4 миллионов украинцев. Больше всего пострадали тогдашние Киевская, Харьковская, Днепропетровская и Одесская области, где количество смертей превышало средние показатели в десятки раз – и все это происходило в то время, когда государство целенаправленно экспортировало миллионы тонн зерна на западные рынки. А уже в конце 1933 года в опустевшие украинские села власти организовали массовое переселение колхозников из России и Беларуси.

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Что увидели иностранные репортеры и дипломаты на улицах опустевших сел?

Пока официальная пропаганда устраивала для лояльных западных гостей театрализованные экскурсии по сытым городам, настоящую картину ада зафиксировали независимые иностранцы. Самым известным свидетелем стал валлийский журналист Гарет Джонс, который в марте 1933 года, несмотря на запрет на въезд, тайно отправился пешком по охваченным голодом деревням. В своих дневниках он запечатлел жуткую тишину вымерших поселений и встречи с людьми, чьи тела были ужасно опухшими от недоедания. Джонс ночевал в крестьянских хижинах, где единственной фразой, которую он слышал от обессиленных хозяев, было: "Хлеба нет, мы умираем". Он собственными глазами видел, как люди ели кору деревьев, корни и варили кожу из обуви, пытаясь выжить.

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Не менее шокирующие свидетельства оставил британский корреспондент Малкольм Маггеридж, которому удалось нелегально переправить свои репортажи дипломатической почтой. Он описывал апокалиптические сцены на железнодорожных станциях, где толпы истощенных, похожих на призраков крестьян умоляли о еде, но их жестоко отгоняли штыками вооруженные охранники. Маггеридж стал свидетелем циничного контраста – вагоны, доверху заполненные экспортным зерном, стояли под усиленной охраной солдат, тогда как буквально в нескольких метрах от путей лежали трупы умерших от голода детей, которые никто не убирал.

Ужасающую статистику смертности подтверждают секретные депеши итальянских дипломатов. Консул Италии в Харькове Серджио Градениго летом 1933 года докладывал в Рим об улицах, усыпанных телами умерших, и сиротах, блуждавших в поисках хоть каких-то крошек. Американский журналист Уильям Генри Чемберлин, которому удалось посетить опустошенные территории осенью 1933, зафиксировал последствия этого демографического коллапса – он осматривал деревни, где всего за один сезон вымерло до 20% населения, с пустыми домами с распахнутыми настежь дверями. Эти задокументированные воспоминания очевидцев составляют неопровержимую доказательную базу, навсегда запечатлевшую правду об одном из самых страшных преступлений ХХ века и самом масштабном искусственном голоде в истории человечества.