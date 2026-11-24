Лишь в конце XX – XXI веке ледяная стена молчания начала рушиться, заставляя парламенты от Вашингтона до Рима принимать исторические резолюции. Но даже сегодня, в 2026 году, глобальная карта признания Голодомора остается пестрой мозаикой, где историческая справедливость жестко сталкивается с геополитическим цинизмом. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

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Какие государства первыми прорвали завесу лжи вокруг Голодомора и почему это наконец произошло?

Фундамент для международного признания Голодомора заложили не политики, а западные интеллектуалы и правоведы. Еще в 1953 году в Нью-Йорке польско-еврейский юрист Рафаэль Лемкин, автор самого термина "геноцид" и архитектор Конвенции ООН 1948 года, публично назвал искусственный голод в Украине "классическим примером советского геноцида". Однако его слова долгое время оставались криком в пустыне.

Академический прорыв произошел только в 1986 году, когда британский историк Роберт Конквест опубликовал фундаментальный труд "Жатва скорби", а американская правительственная комиссия под руководством Джеймса Мейса собрала неопровержимые доказательства целенаправленного уничтожения украинской нации. Эти исследования, основанные исключительно на архивах и свидетельствах, лишили свободный мир возможности оправдывать свое незнание.

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Политический процесс признания начался в 1993 году, когда парламент Эстонии первым в мире принял соответствующую декларацию. Впоследствии к этому процессу присоединились страны с многочисленными диаспорами – Канада и Австралия, а также государства Восточной Европы, которые на собственном опыте знали цену советскому террору. Однако настоящий тектонический сдвиг в сознании коллективного Запада произошел после 2022 года.

Как мир замалчивал Голодомор в Украине: смотрите видео Document_history

Полномасштабная агрессия России против Украины сыграла роль жестокого, но эффективного катализатора. Западные элиты вдруг осознали, что безнаказанность за преступления прошлого порождает новые трагедии. Именно это понимание заставило Бундестаг Германии в 2022 году, а впоследствии Национальную ассамблею Франции, парламенты Великобритании, Италии и Европейский парламент официально признать Голодомор геноцидом.

По состоянию на 2026 год более трех десятков государств мира официально закрепили это решение на различных уровнях, таких как парламенты, главы государств и прочие, признав, что сталинский режим СССР использовал искусственный голод как орудие массового истребления для подавления национального сопротивления украинцев. Вот список этих стран:

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Австралия, 1993 (верхняя палата парламента – Сенат).

Бельгия, 2023 (парламент – Палата представителей).

Болгария, 2023 (однопалатный парламент – Народное собрание).

Бразилия, 2022 (верхняя палата парламента – Федеральный сенат).

Великобритания, 2023 (нижняя палата парламента – Палата общин).

Грузия, 2005 (однопалатный парламент).

Эквадор, 2007 (однопалатный парламент – Национальный конгресс).

Эстония, 1993 (однопалатный парламент – Рийгикогу).

Ирландия, 2022 (верхняя палата парламента – Сенат).

Исландия, 2023 (однопалатный парламент – Альтинг).

Италия, 2023 (верхняя палата парламента – Сенат).

Канада, 2003 (верхняя палата парламента – Сенат, в 2008 – закон обеих палат).

Колумбия, 2007 (нижняя палата парламента – Палата представителей).

Латвия, 2008 (однопалатный парламент – Сейм).

Литва, 2005 (однопалатный парламент – Сейм).

Люксембург, 2023 (однопалатный парламент – Палата депутатов).

Мексика, 2008 (нижняя палата парламента – Палата депутатов).

Молдова, 2022 (однопалатный парламент).

Нидерланды, 2023 (нижняя палата парламента – Палата представителей).

Германия, 2022 (нижняя палата парламента – Бундестаг).

Парагвай, 2007 (верхняя палата парламента – Сенат).

Перу, 2007 (однопалатный парламент – Конгресс).

Польша, 2006 (обе палаты парламента – Сенат и Сейм).

Португалия, 2017 (однопалатный парламент – Ассамблея Республики).

Румыния, 2022 (обе палаты парламента – Сенат и Палата депутатов).

Святой Престол (Ватикан), 2004 (доктринальный документ Церкви – Компендиум социальной доктрины).

Словакия, 2023 (однопалатный парламент – Национальный совет).

Словения, 2023 (нижняя палата парламента – Государственное собрание).

США, 2018 (обе палаты парламента – Сенат и Палата представителей).

Венгрия, 2003 (однопалатный парламент – Государственное собрание).

Франция, 2023 (обе палаты парламента – Национальная ассамблея и Сенат).

Хорватия, 2023 (однопалатный парламент – Сабор).

Чехия, 2022 (обе палаты парламента – Палата депутатов и Сенат).

Чили, 2022 (нижняя палата парламента – Палата депутатов).

Швейцария, 2024 (нижняя палата парламента – Национальный совет).

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Почему страны Глобального Юга и международные гиганты до сих пор избегают слова "геноцид"?

Несмотря на триумф исторической правды на Западе, глобальная картина остается глубоко разделенной, и главной ареной этой дипломатической битвы является Организация Объединенных Наций. Еще в 2003 году Генассамблея приняла совместное заявление, в котором Голодомор был признан "национальной трагедией", но ключевое слово "геноцид" там безжалостно вычеркнули. Причина этого – жесткая реалполитик.

Голодомор – самое страшное преступление коммунистической империи: смотрите видео IstoriyaBezMifiv

Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН десятилетиями использовала свое дипломатическое давление, шантаж и право вето, чтобы блокировать любые попытки международной институционализации этого термина в отношении Голодомора 1932 – 1933 годов. Также сложной является ситуация со странами так называемого Глобального Юга. Государства БРИКС, такие как Китай, Индия и ЮАР, последовательно игнорируют призывы к признанию.

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Для Пекина и Нью-Дели исторические травмы Восточной Европы остаются непонятными и далекими, тогда как экономические связи с Москвой, поставки дешевых энергоносителей и оружия имеют критическое значение. Кроме того, в странах Африки и Латинской Америки до сих пор преобладают сильные антизападные и антиколониальные настроения. Местные политические элиты часто воспринимают СССР, а ныне Россию, как исторического союзника в борьбе с западным империализмом, поэтому им неинтересно осуждать преступления коммунистического режима.

Отдельно стоит позиция Израиля, который до сих пор не признал Голодомор геноцидом. Израильские историки и политики часто аргументируют это тем, что Конвенция 1948 года определяет геноцид как уничтожение этнической, расовой или религиозной группы, тогда как советский террор, по их мнению, носил скорее классовый и политический характер. Однако за этими академическими дискуссиями скрывается прагматический расчет – Иерусалим исторически избегает шагов, которые могут спровоцировать Москву на поставки новейшего оружия врагам Израиля на Ближнем Востоке.

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Итак, по состоянию на 2026 год признание Голодомора остается лакмусовой бумажкой, которая безошибочно показывает, где в мировой политике заканчиваются моральные принципы и начинается холодный геополитический расчет. Но как бы там ни было, каждое новое признание в этом списке – шаг к тому, чтобы история больше никогда не повторилась.