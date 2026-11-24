Лише у кінці ХХ – ХХІ столітті крижана стіна мовчання почала руйнуватися, змушуючи парламенти від Вашингтона до Рима ухвалювати історичні резолюції. Але навіть сьогодні, у 2026 році, глобальна мапа визнання Голодомору залишається строкатою мозаїкою, де історична справедливість жорстко стикається з геополітичним цинізмом. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

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Які держави першими прорвали завісу брехні щодо Голодомору та чому це нарешті сталося?

Фундамент для міжнародного визнання Голодомору заклали не політики, а західні інтелектуали та правознавці. Ще у 1953 році у Нью-Йорку польсько-єврейський юрист Рафаель Лемкін, автор самого терміна "геноцид" та архітектор Конвенції ООН 1948 року, публічно назвав штучний голод в Україні "класичним прикладом радянського геноциду". Однак його слова довго залишалися воланням у пустелі.

Академічний прорив відбувся аж у 1986 році, коли британський історик Роберт Конквест опублікував фундаментальну працю "Жнива скорботи", а американська урядова комісія під керівництвом Джеймса Мейса зібрала неспростовні докази цілеспрямованого знищення української нації. Ці дослідження, засновані суто на архівах та свідченнях, позбавили вільний світ можливості виправдовувати своє незнання.

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Політичний процес визнання стартував у 1993 році, коли парламент Естонії першим у світі ухвалив відповідну декларацію. Згодом до цього процесу долучилися країни з потужними діаспорами – Канада та Австралія, а також держави Східної Європи, які на власному досвіді знали ціну радянського терору. Проте справжній тектонічний зсув у свідомості колективного Заходу стався після 2022 року.

Як світ замовчував Голодомор в Україні: дивіться відео Document_history

Повномасштабна агресія Росії проти України спрацювала як жорстокий, але ефективний каталізатор. Західні еліти раптом усвідомили те, що безкарність за злочини минулого породжує нові трагедії. Саме це розуміння змусило Бундестаг Німеччини у 2022, а згодом Національну асамблею Франції, парламенти Великої Британії, Італії та Європейський парламент офіційно визнати Голодомор геноцидом.

Станом на 2026 рік понад три десятки держав світу офіційно закріпили це рішення на різних рівнях, як-от парламентів, глав держав тощо, визнавши, що сталінський режим СРСР використав штучний голод як знаряддя масового винищення для придушення національного опору українців. Ось список цих країн:

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Австралія, 1993 (верхня палата парламенту – Сенат).

Бельгія, 2023 (парламент – Палата представників).

Болгарія, 2023 (однопалатний парламент – Народні збори).

Бразилія, 2022 (верхня палата парламенту – Федеральний сенат).

Велика Британія, 2023 (нижня палата парламенту – Палата громад).

Грузія, 2005 (однопалатний парламент).

Еквадор, 2007 (однопалатний парламент – Національний конгрес).

Естонія, 1993 (однопалатний парламент – Рійґікоґу).

Ірландія, 2022 (верхня палата парламенту – Сенат).

Ісландія, 2023 (однопалатний парламент – Альтинг).

Італія, 2023 (верхня палата парламенту – Сенат).

Канада, 2003 (верхня палата парламенту – Сенат, у 2008 – закон обох палат).

Колумбія, 2007 (нижня палата парламенту – Палата представників).

Латвія, 2008 (однопалатний парламент – Сейм).

Литва, 2005 (однопалатний парламент – Сейм).

Люксембург, 2023 (однопалатний парламент – Палата депутатів).

Мексика, 2008 (нижня палата парламенту – Палата депутатів).

Молдова, 2022 (однопалатний парламент).

Нідерланди, 2023 (нижня палата парламенту – Палата представників).

Німеччина, 2022 (нижня палата парламенту – Бундестаг).

Парагвай, 2007 (верхня палата парламенту – Сенат).

Перу, 2007 (однопалатний парламент – Конгрес).

Польща, 2006 (обидві палати парламенту – Сенат і Сейм).

Португалія, 2017 (однопалатний парламент – Асамблея Республіки).

Румунія, 2022 (обидві палати парламенту – Сенат і Палата депутатів).

Святий Престол (Ватикан), 2004 (доктринальний документ Церкви – Компендіум соціальної доктрини).

Словаччина, 2023 (однопалатний парламент – Національна рада).

Словенія, 2023 (нижня палата парламенту – Державні збори).

США, 2018 (обидві палати парламенту – Сенат і Палата представників).

Угорщина, 2003 (однопалатний парламент – Державні збори).

Франція, 2023 (обидві палати парламенту – Національна асамблея і Сенат).

Хорватія, 2023 (однопалатний парламент – Сабор).

Чехія, 2022 (обидві палати парламенту – Палата депутатів і Сенат).

Чилі, 2022 (нижня палата парламенту – Палата депутатів).

Швейцарія, 2024 (нижня палата парламенту – Національна рада).

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Чому країни Глобального Півдня та міжнародні гіганти досі уникають слова "геноцид"?

Попри тріумф історичної правди на Заході, глобальна картина залишається глибоко розділеною, і головною ареною цієї дипломатичної битви є Організація Об'єднаних Націй. Ще у 2003 році Генасамблея ухвалила спільну заяву, яка визнала Голодомор "національною трагедією", але ключове слово "геноцид" там безжально викреслили. Причина цього у жорсткій реалполітик.

Голодомор – найстрашніший злочин комуністичної імперії: дивіться відео IstoriyaBezMifiv

Росія як постійний член Ради Безпеки ООН десятиліттями використовувала свій дипломатичний тиск, шантаж та право вето, щоб блокувати будь-які спроби міжнародної інституціоналізації цього терміна щодо Голодомору 1932 – 1933 років. Також складною є ситуація з країнами так званого Глобального Півдня. Держави БРІКС, такі як Китай, Індія та ПАР, послідовно ігнорують заклики до визнання.

Для Пекіна та Нью-Делі історичні травми Східної Європи є незрозумілими та далекими, тоді як економічні зв'язки з Москвою, постачання дешевих енергоносіїв та зброї мають критичне значення. Крім того, у країнах Африки та Латинської Америки досі панують сильні антизахідні та антиколоніальні настрої. Місцеві політичні еліти часто сприймають СРСР, а нині Росію, як історичного союзника у боротьбі із західним імперіалізмом, тому їм не цікаво засуджувати злочини комуністичного режиму.

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Окремо стоїть позиція Ізраїля, який досі не визнав Голодомор геноцидом. Ізраїльські історики та політики часто аргументують це тим, що Конвенція 1948 року визначає геноцид як знищення етнічної, расової чи релігійної групи, тоді як радянський терор, на їхню думку, мав радше класовий та політичний характер. Проте за цими академічними дискусіями ховається прагматичний розрахунок – Єрусалим історично уникає кроків, які можуть спровокувати Москву на постачання новітньої зброї ворогам Ізраїлю на Близькому Сході.

Отже, станом на 2026 рік визнання Голодомору залишається лакмусовим папірцем, який безпомилково показує, де у світовій політиці закінчуються моральні принципи й починається холодний геополітичний розрахунок. Та хай там як, кожне нове визнання у тому списку вище – це крок до того, щоб історія більше ніколи не повторилася.