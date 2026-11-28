Незалежні іноземні репортери та консули, які ризикували власним життям заради правди, залишили світу моторошні свідчення про масштаби цього геноциду. Сьогодні, у 2026 році, до Дня пам'яті жертв Голодоморів 24 Канал розповість про хронологію тих страшних подій, спираючись на міжнародні архіви та дипломатичні депеші.

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Як саме розгорталася спланована кампанія масового знищення у 1932 – 1933 роках?

Катастрофа розпочалася влітку 1932 року – тоді Москва встановила для сільськогосподарських регіонів абсолютно нереалістичні квоти на здачу зерна, а коли стало зрозуміло, що виконати цей план фізично неможливо, державний апарат запустив механізм тотального терору, який вийшов далеко за межі звичайного збору податків. І тут важливо розуміти, що цьому передували тисячі селянських повстань 1930 – 1932 років, у яких взяли участь понад мільйон українців, тож страх Йосипа Сталіна втратити контроль над республікою став тригером для геноциду.

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Юридичним інструментом розправи стала постанова від 7 серпня 1932 року, відома як "Закон про 5 колосків", за якою навіть за жменю зібраного на полі зерна загрожував розстріл або 10 років таборів. При цьому озброєні до зубів реквізиційні бригади вдиралися у кожне подвір'я, конфіскуючи не лише пшеницю, а й усі без винятку запаси їжі – овочі, насіння, худобу та навіть готові страви з печей. Селян свідомо позбавляли будь-яких засобів до існування, перетворюючи їхні власні домівки на смертельні пастки.

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Наступним етапом ескалації стало запровадження восени 1932 року режиму так званих "чорних дошок" – спеціальних каральних списків, куди заносили населені пункти за невиконання хлібозаготівельного плану. Села та цілі райони, що потрапляли до цього реєстру, повністю ізолювали від зовнішнього світу – їх щільним кільцем оточували військові загони й не дозволяли завозити будь-які промислові чи продовольчі товари, а місцевим жителям під загрозою розстрілу забороняли виїжджати. Це була безжальна тактика масового вбивства, коли величезна географічна зона стала гетто з приреченими на повільне вимирання людьми.

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Щоб остаточно заблокувати шляхи до втечі, у грудні 1932 року влада запровадила систему внутрішніх паспортів, які мешканцям сіл навмисно не видавали. Вже у січні 1933 вийшов прямий наказ закрити кордони уражених голодом територій, заборонивши продаж залізничних квитків селянам. Ця блокада мала чіткий антиукраїнський характер, адже її застосовували до УСРР та Кубані, де більшість населення становили етнічні українці, а також її супроводжували масові репресії проти національної інтелігенції.

Навесні, на піку трагедії, смертність набула апокаліптичних масштабів – щохвилини гинули десятки людей. За оцінками демографів, прямі втрати від штучного голоду склали близько 4 мільйонів українців. Найбільше постраждали тодішні Київська, Харківська, Дніпропетровська та Одеська області, де кількість смертей перевищувала середні показники у десятки разів – і все це відбувалося в той час, коли держава цілеспрямовано експортувала мільйони тонн зерна на західні ринки. А вже наприкінці 1933 року у вимерлі українські села влада організувала масове переселення колгоспників з Росії та Білорусі.

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Що побачили іноземні репортери та дипломати на вулицях вимерлих сіл?

Поки офіційна пропаганда влаштовувала для лояльних західних гостей театралізовані екскурсії ситими містами, справжню картину пекла зафіксували незалежні іноземці. Найвідомішим свідком став валлійський журналіст Гарет Джонс, який у березні 1933 року, попри заборону на в'їзд, таємно вирушив пішки охопленими голодом селами. У своїх щоденниках він задокументував моторошну тишу вимерлих поселень та зустрічі з людьми, чиї тіла були страшно розпухлими від недоїдання. Джонс ночував у селянських хатах, де єдиною фразою, яку він чув від знесилених господарів, було: "Хліба немає, ми вмираємо". Він на власні очі бачив, як люди їли кору дерев, коріння та варили шкіру з взуття, намагаючись вижити.

Не менш здатні шокувати свідчення залишив британський кореспондент Малкольм Маггерідж, який зміг нелегально переправити свої репортажі дипломатичною поштою. Він описував апокаліптичні сцени на залізничних станціях, де натовпи виснажених, схожих на привидів селян благали про їжу, але їх жорстоко відганяли багнетами озброєні охоронці. Маггерідж став свідком цинічного контрасту – вагони, вщент заповнені експортним зерном, стояли під посиленою охороною солдатів, тоді як буквально за кілька метрів від колій лежали трупи померлих від голоду дітей, які ніхто не прибирав.

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Жахливу статистику смерті підтверджують таємні депеші італійських дипломатів. Консул Італії у Харкові Сержіо Граденіго влітку 1933 року доповідав у Рим про вулиці, всіяні тілами померлих, і сиріт, які блукали у пошуках бодай якихось крихт. Американський журналіст Вільям Генрі Чемберлін, який зумів відвідати спустошені території восени 1933, зафіксував наслідки цього демографічного колапсу – він оглядав села, де лише за один сезон вимерло до 20% населення, з порожніми хатами з відкритими навстіж дверима. Ці задокументовані спогади очевидців формують неспростовну доказову базу, яка назавжди закарбувала правду про один із найстрашніших злочинів ХХ століття та наймасштабніший штучний голод в історії людства.