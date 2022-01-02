Директор Ukrainian Wine&Spirit School, член Ассоциации сомелье Украины Екатерина Ющенко обнародовала в своем фейсбуке кадры с праздника. Именно на них пользователи сети увидели третьего Президента Украины с бородой.
Отметьте Отдых и подарки: новогодние праздники в семье Сергея Танчинца
З Новим роком, Пане-господарю,
– подписала фото Ющенко.
Новогоднее фото третьего президента / Фото с фейсбук-страницы Екатерины Ющенко
Новогоднее празднование: смотрите видео
Ющенко рассказал, чем может гордиться Украина
Виктор Ющенко в августе 2021 года дал большое интервью. В нем третий президент рассказал о 3 успехах Украины.
- Украинская армия. Ющенко напомнил, что десятки и сотни людей проявили невероятный героизм, самопожертвование и мужество. Защитники проявили сверхчеловеческие усилия для спасения и защиты мирного населения.
- Волонтерское движение. Украинцы объединились ради большого общего дела и удивили весь мир.
- Молодежь. Ющенко отметил, что поколения, выросшие во время независимости, это свободные люди. Они с детства учились делать выбор и не боялись выражать свое мнение. Им уже не навязать советскую ностальгию. Их не зазомбировать по телевидению.