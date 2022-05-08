Русские – новые наци

Дальше стало понятно, что только военный разгром российской армии может остановить войну.

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А теперь, видим, что необходимо не просто военное поражение – этого недостаточно.

Необходимо показать оккупантам, кто они есть на самом деле. Всю нищету их духа. До основания. Как с немцами, которые "ничего не знали", не пройдёт.

Разрушить "скрепы"

Ведь, понимаете, в чем дело: как только в России возникает относительное материальное благополучие, оно тут же трансформируется в необходимость мнимой сатисфакции по отношению ко всему миру. Вплоть до войны. Такие вот "духовные скрепы".

В биолаборатории они верят. Лучше бы выучили наизусть историю голодоморов. Так что – только тотальное поражение. Чтоб смотрели в стол (9 мая в том числе) – потому что стыдно поднять глаза в зеркале на самих себя.

Почему Россия исторически ворует все украинское – смотрите видео: