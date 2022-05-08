Росіяни – нові нацисти
Далі стало зрозуміло, що лише військовий розгром російської армії може зупинити війну.
Читайте також Чому українці мають забути про "хороших рузкіх"
А тепер, бачимо, що необхідно не просто військова поразка – цього недостатньо.
Необхідно показати окупантам, хто вони є насправді. Всю ницість їхнього духу. Вщент. Як із німцями, які "нічого не знали", – не пройде.
Зруйнувати "скрєпи"
Розумієте, у чому справа: щойно у Росії виникає відносне матеріальний добробут, це відразу трансформується у необхідність уявної сатисфакції стосовно світу. Аж до війни.
Такі ось "духовні скрєпи". У біолабораторії вони вірять. Краще б вивчили напам'ять історію голодоморів.
Тож лише тотальна поразка. Щоб дивилися в стіл (9 травня зокрема), бо соромно підняти очі в дзеркалі на себе.
Чому Росія історично краде все українське – дивіться відео: