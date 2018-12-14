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      "Просто проходил мимо": верующие УПЦ МП собрались под Радой на акцию протеста

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      Продолжается активная подготовка к Объединительному собору 15 декабря. Киевский патриархат уже избрал кандидата на должность предстоятеля Единой поместной церкви. А в Московском тем временем готовят протесты, о которых еще 13 декабря предупреждали в СБУ. 14 декабря утром под закрытым парламентом собираются верующие УПЦ МП с требованием к властям не вмешиваться в дела Церкви.

      Об этом в прямом эфире рассказала журналистка 24 канала.

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      По ее словам, людей собралось около полусотни, и сейчас они проводят молебен возле креста, установленного много лет назад вместо церкви, уничтоженной во время Второй мировой.

      Объясняют верующие, что пришли "по зову души и сердца" отстаивать православную веру, но собрали их в церквях Московского патриархата,
      – сообщила журналистка.

      Журналисты видели кураторов акции, нескольких священнослужителей в церковном облачении, но они отказались давать комментарии.


      Молебен верующих УПЦ МП

      Согласно информации "Громадского", представителям которого удалось пообщаться с одним из священников, среди причин митинга – недовольство Объединительным собором и страх, что у прихожан УПЦ МП "церковь отберут".

      У нас под Верховной Радой есть мироточивый крест. Мы сюда и пришли. Лично я не шел по чьему-то призыву, просто проходил мимо и присоединился к молитве,
      – так отец Александр прокомментировал свое присутствие на мероприятии.

      Впрочем, акция проходит мирно, провокаций не зафиксировано.

      Напомним, в четверг, 13 декабря, заместитель главы СБУ Виктор Кононенко сообщил об успешном предотвращения провокаций накануне Объединительного собора, который должен состояться 15 декабря. Акции против предоставления автокефалии Украинской православной церкви планировали провести 13 и 14 декабря, а в день Собора крестные ходы в разных городах страны. Во время этих событий и планировали осуществить провокации.

      Как идет процесс создания Единой поместной церкви в Украине? В октябре 2018 года в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. На этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея, которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине предоставили Томос – разрешение на создание Единой поместной церкви в Украине. После этого в Киеве 15 декабря в Софийском соборе проведут Объединительный собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Этот собор может длиться от нескольких часов до нескольких суток.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Единая поместная церковь УПЦ МП протесты
      Источник: 24 канал
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